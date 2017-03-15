馬英九被起訴 邱太三：尊重司法

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針對前總統馬英九昨天被北檢起訴一事，法務部長邱太三今天下午回應：「尊重司法」。

法務部長邱太三在2013年擔任亞洲大學副教授時，爆發「馬王政爭」接受媒體採訪時，就預言馬主動找檢察總長刺探偵查中祕密，已構成教唆洩密罪，「不是洩密罪共犯，就是教唆犯」，結果邱擔任部長不到1年，北檢就起訴馬，邱「鐵口直斷」。

不過，邱太三今天下午與司法記者茶敘時，被問到這個問題，邱態度低調，只回應「尊重司法」。

(中時)