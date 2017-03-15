反制薩德 大陸可用電子干擾機
美國迅速的將薩德防禦系統(THAAD)運到韓國，在兩個月內就會布置好一切，引起了中國大陸的反韓聲浪，也開始思索反制薩德的方法，可以在薩德陣地的附近出動電子干擾飛機，以阻礙薩德的遠程雷達信號。
俄國衛星網報導，在韓國正在建立的薩德防禦系統，其雷達的偵測能力會涵量東北與華北地區，因此中國大陸特別反對。為此美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯出面發表聲明「薩德是針對北韓的飛彈威脅而建立，其他國家沒有必要過度緊張」，同樣的，韓國官員也說：「決定部署薩德的根本原因在於北韓的核武威脅與飛彈威脅，假如北方威脅消失， 韓國也不需要薩德。」
中國大陸已經有一些對韓國的經濟施壓行動，包括娛樂團的「限韓令」與抵制樂天，韓國希望中國大陸適可而止，韓國總統候選人文在寅呼籲大陸方面停止相關經濟報復。文在寅說：「我們會透過外交管道向中國大陸解釋，並且我們也相信大陸也不希望因為誤會而損害對韓關係。」
不過大陸已經在設想反制薩德的方法，解放軍退休將領王紅光說：「共軍早在多年前就已經研究薩德出現在週邊區域的問題，他告訴媒體說，大陸已經有自己的反雷達技術來抵禦薩德，而且也能機動部署，只需要移動到正確的地方。」
假如中共確實已反制薩德雷達的技術，那麼美方必定也會有反反制的方法，北韓的飛彈威脅未除，顯然美國與中共的電子戰已先行一步。
(中時電子報)
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