翻版王寶強！李維嘉暴瘦淚崩因遭經紀人劈腿

李維嘉暴瘦淚崩傳跟經紀人有關。（圖／翻攝自微博）

大陸男星李維嘉日前被發現瘦成皮包骨，還在節目中當眾崩潰淚崩，外界都猜測他可能壓力大生病或失戀了，現有消息指出，他是被經紀人劈腿，還騙走房子、車子，宛如王寶強翻版，引起網友熱議。

據陸媒報導，李維嘉最近會暴瘦痛哭，原因是遭到交往的經紀人背叛，對方劈腿偷吃，還住他的房、開他車，讓他大受打擊，雖然他還未對此做出回應，不過網友都紛紛猜測經紀人是誰，有人將矛頭指向他「傳聞中的老婆」龍丹妮，但女方否認此事，還有人發現他微博經紀人叫「小胡」，到底是不是他，也成網友熱議焦點。

(中時電子報)