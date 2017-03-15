中台灣百貨購物節大戰,也向電子商務靠攏

配合中友周年慶，中友APP整合票券電子化讓消費者不用贈獎花時間排隊，中友購物網同步推出行動版網頁服務。（馮惠宜攝）

廣三SOGO感謝祭16日開始預購。（馮惠宜攝）

台中大遠百母親節大戰在即，員工組隊路跑加油打氣。（馮惠宜攝）

百貨業上半年最大檔購物節活動即將登場，中台灣三大百貨巨頭廣三SOGO、中友以及台中大遠百都在16日起展開預購，今年在冷冷景氣中，業者行銷多朝電子商務靠攏，要增加與消費者的互動，並朝電子化禮券整合，換言之，持APP或是會員卡消費好康更多。

今年台中除新光三越維持在4月中才會舉辦購物節，中友百貨生日慶、廣三SOGO感謝祭以及台中大遠百美麗購物節都在23日登場，針對VIP化妝品等部分業種搶先預購。

今年多重回饋各家都是化妝品滿2000送200、全館累積滿額贈中友、廣三是3000送300；大遠百是滿5000送500；中友推廣APP、家族卡會員首4日化妝品、家用品指定專櫃達消費門檻還再加碼送電子購物券，另中友也推出4波會員禮，APP會員免扣點數就能兌換。

廣三SOGO回饋率達24％，廣三迄今雖未成立電子商城，卻積極開發App，預估最晚今年10月就會App上線，這次感謝祭積極衝刺Smart card會員數，透過持卡積點加滿額贈積點逐步取代實體禮券，Smart Card卡友預購期間單筆消費滿2000獨享驚喜抽「麗星郵輪處女星號雙人旅遊」。

台中大遠百美麗購物節也強化線上購物，推出詢問度較高的韓系美妝保養品、餐廚及百貨服飾，線上訂購還能抽獎，另搭配集團HAPPY GO卡也有紅利回饋方案，扣100點即贈50元紅利券，點數兌換無上限。

(中時)