中台灣百貨購物節大戰,也向電子商務靠攏
百貨業上半年最大檔購物節活動即將登場，中台灣三大百貨巨頭廣三SOGO、中友以及台中大遠百都在16日起展開預購，今年在冷冷景氣中，業者行銷多朝電子商務靠攏，要增加與消費者的互動，並朝電子化禮券整合，換言之，持APP或是會員卡消費好康更多。
今年台中除新光三越維持在4月中才會舉辦購物節，中友百貨生日慶、廣三SOGO感謝祭以及台中大遠百美麗購物節都在23日登場，針對VIP化妝品等部分業種搶先預購。
今年多重回饋各家都是化妝品滿2000送200、全館累積滿額贈中友、廣三是3000送300；大遠百是滿5000送500；中友推廣APP、家族卡會員首4日化妝品、家用品指定專櫃達消費門檻還再加碼送電子購物券，另中友也推出4波會員禮，APP會員免扣點數就能兌換。
廣三SOGO回饋率達24％，廣三迄今雖未成立電子商城，卻積極開發App，預估最晚今年10月就會App上線，這次感謝祭積極衝刺Smart card會員數，透過持卡積點加滿額贈積點逐步取代實體禮券，Smart Card卡友預購期間單筆消費滿2000獨享驚喜抽「麗星郵輪處女星號雙人旅遊」。
台中大遠百美麗購物節也強化線上購物，推出詢問度較高的韓系美妝保養品、餐廚及百貨服飾，線上訂購還能抽獎，另搭配集團HAPPY GO卡也有紅利回饋方案，扣100點即贈50元紅利券，點數兌換無上限。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。