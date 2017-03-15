幫石門寶二水庫加水 16日人工增雨

我要評比

為增加石門水庫進水量，水利署北區水資源局說，明天凌晨在石門及寶二水庫進行人工增雨作業。

北水局說，最新氣象預報資訊顯示，華南雲雨區將自明天凌晨起開始影響台灣北部集水區，石門及寶二水庫作業人員於明天清晨1時前完成現場準備工作(可能施作時間為2時至5時)，進行人工增雨，這次永和山、明德及鯉魚潭水庫將不實施作業。

北水局說，此外，國防部空軍單位預計16日上午6時30分以石門及寶二水庫集水區為目標區，以潑灑清水方式進行空中人工增雨作業，服務團評估，空中增雨作業期間目標水庫集水區應已開始降雨，這段時段，不同步進行地面作業。1060315

(中央社)