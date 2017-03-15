彰化埤頭春季台糖舊鐵道逍遙騎 20日起報名

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埤頭公所今天為將在5月13日登場的台糖舊鐵道逍遙騎活動宣傳暖場。(鐘武達攝)

彰化縣埤頭鄉公所連續辦多年的台糖舊鐵道綠色廊道單車逍遙騎活動，引起熱烈回響，今年將首度加碼在5月13日增辦春季場，名額只限1000人，本月20日起受理報名至月底截止，鄉長吳錦潭呼籲喜愛騎單車休閒運動的民眾不要錯過好機會。

吳錦潭說，埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道，沿途綠樹成蔭，風景優美，一直是民眾休閒、運動、散步的好環境，2014年廊道啟用以來，每年的逍遙遊活動都受到各界好評，為此今年起擴大每年舉行兩次，提升帶動鄉民的運動風氣。

春季單車逍遙遊活動訂於5月13日在豐崙運動公園啟程，中途設有3個中繼站，提供茶水補給，騎完全程回到終點即可享用各式風味餐點，並欣賞舞台各項表演節目及參加摸彩活動。

報名期間，民眾只要繳交150元就完成手續並可獲得1件T恤，餐券100元、餐盒，還可以參加摸彩券得大獎。

(中時)