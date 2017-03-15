響應世界健康日,烏日林新免費驗尿、量血壓

烏日林新醫院辦免費驗尿、驗眼壓，醫師細心為民眾檢查眼睛。（馮惠宜翻攝）

台中烏日林新醫院響應世界腎臟日與世界青光眼日，將從3月15日開始至3月31日周一至周五上午8:30～12:00，由專業醫護人員為民眾免費測量眼壓、驗尿服務，及早發現不利健康的危險因子，用實際行動來關心您和家人的健康，不少民眾聽到可以免費驗尿、驗眼壓，還能立即得知檢查結果，都直呼這真是太甘心了！

世界衛生組織將每年的3月6日訂為「世界青光眼日」；每年3月的第二個禮拜四是「世界腎臟日」，隨著現代人飲食及生活習慣的改變，原本青光眼、慢性腎臟病好發於55歲～65歲的高齡者，開始出現年輕化趨勢，許多民眾不知道其實只要定期透過簡單的驗尿就可檢查腎病變、量測眼壓就能可得知是否患有青光眼。

林新醫療副院長暨腎臟主任徐國雄表示，台灣的慢性腎臟病盛行率相當高，根據統計國內約有200萬人罹患慢性腎臟病，很多人都常常忽視腎臟病是可以預防的，由於早期症狀不明顯，也不會有疼痛感，易忽略腎功能出了問題，如果沒有定期驗尿檢驗，以及未加以控制與追蹤，恐面臨洗腎、換腎危機。

只要提升對疾病的預防觀念及民眾對腎臟病嚴重性的認知，改善飲食習慣與運動規律性，相信可降低台灣的洗腎人口。尤其以患有糖尿病、高血壓、痛風、反覆性泌尿道感染、尿路結石，及家族性慢性腎病病史、肥胖族群、長期藥物濫用者等等，都是腎臟病的高危險群，國健署針對腎臟病高危險群，建議每3個月定期驗尿，監測腎臟健康。

烏日林新醫院眼科醫師阮國華則表示，由於青光眼初期症狀不明顯，發病過程不會感到疼痛，曾遇過約60多歲的男子，跟很多老人家一樣，眼睛霧霧的以為是因為眼睛退化，沒有加以理會，拖了幾年才就醫檢查，竟發現眼睛已將近全盲，原來是因為青光眼所造成的視神經盤凹陷，導致視神經壞死，視力已無情地被剝奪。

(中時)