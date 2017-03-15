喜憨兒咖啡促銷濾掛包 籲消費幫助庇護員工
高雄市政府鳳山行政中心1樓設置喜憨兒「喜歡你咖啡」，成為洽公民眾品嘗咖啡、用早餐的好去處，也提供庇護員工工作機會，目前「喜歡你咖啡」共雇用6名庇護員工，藉由餐點製作，讓他們提升自信。
20歲庇護員工「小允」，包辦外場服務與清潔，最近正學習咖啡調製。他患有妥瑞氏症、過動症多重障礙，非常容易分心，所幸按時服藥加上老師指導，他的工作漸入佳境，花半年時間反覆練習，終於學會製作拿鐵咖啡。
唐寶寶「小全」展現十足專注力，自我要求在時間內完成老師交代的每個任務，指導老師沛羽說，有些憨兒看不懂字，為協助他們正確擺放麵包，還得將照片貼在標籤後面，換句話說，只要職務再設計，或運用小巧思、小輔具，庇護員工們就能做得和一般員工一樣好。
「喜歡你咖啡」提供咖啡飲品、烘焙麵包、各式甜點、活力早餐、健康輕食、現做鬆餅以及手作PIZZA等，營業時間從上午7點到晚上6點，3月底前購買喜憨兒濾泡式掛耳隨身包咖啡1盒，享有第2盒半價90元優惠。
(中時)
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