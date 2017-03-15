黃智賢：馬英九被起訴 司法真是蔡英文的血滴子？
台北地檢署偵辦前總統馬英九涉洩密等案，認定馬涉刑法洩密、教唆洩密罪，通訊保障及監察法，以及個人資料保護法三罪，昨依法將馬起訴。政治評論家黃智賢在臉書PO出「馬英九被起訴，司法真是蔡英文的血滴子？」一文，並直言「柯建銘關說案，馬英九到底錯在哪裡 ?」
針對馬英九昨天被起訴，黃智賢表示她並非幫馬英九講話，她常批評馬英九對綠營惡勢力的軟弱，是讓台灣敗壞的原因之一，也常批評他，因為對同志無情，而打壓了藍營，而誤國。「但柯建銘關說案，馬英九到底錯在哪裡？」
黃智賢指出，馬英九和黃世銘要受罰我沒有意見，但用國會威勢關說司法的人，要受什麼罰 ?司法有沒有比例原則 ?台灣有沒有公理 ?
「馬英九是洩密，洩了柯建銘涉及司法關說的秘密!」黃智賢諷刺表示檢察官的起訴書，說來說去，就是說馬英九把柯建銘關說的事告訴羅智強，叫黃世銘向江宜樺報告，是侵害了柯建銘的人權。可是檢察官也知道，也承認馬英九沒有干涉黃世銘辦案。黃世銘本來就要偵結了，一但偵結，全國本來就會知道王金平和柯建銘涉嫌關說司法。但馬英九被起訴，蔡英文可就全贏 !
黃智賢臉書全文:
馬英九被起訴，司法真是蔡英文的血滴子 ?
今天晚上10點，中天39台，夜問打權，我們談這個 !
我不是幫馬英九說話。
我常批評馬英九對綠營惡勢力的軟弱，是讓台灣敗壞的原因之一。
我也批評他，因為對同志無情，而打壓了藍營，而誤國。
但柯建銘關說案，馬英九到底錯在哪裡 ?
打個比方，強盜搶劫，警察追強盜，闖了紅綠燈，還紅線違停。
闖紅燈的是黃世銘。
紅線違停的是馬英九。
結果這兩個人都被清算懲治，然後搶劫的嫌犯卻沒事，還洋洋得意，振振有詞 !
馬英九和黃是銘要受罰我沒有意見，但用國會威勢關說司法的人，要受什麼罰 ?
司法有沒有比例原則 ?
台灣有沒有公理 ?
馬英九是洩密，洩了柯建銘涉及司法關說的秘密 !
好大一個罪。
檢察官的起訴書，說來說去，就是說馬英九把柯建銘關說的事告訴羅智強，叫黃世明向江宜樺報告，是侵害了柯建銘的人權。
可是檢察官也知道，也承認馬英九沒有干涉黃世銘辦案。
黃世銘本來就要偵結了，一但偵結，全國本來就會知道王金平和柯建銘涉嫌關說司法。
但馬英九被起訴，蔡英文可就全贏 !
1 獨派爽到不行，於是鞏固領導中心
獨派對陳水扁貪腐被逮到而坐牢，絕不接受 !
因為只要是獨派，都有台獨這個護體神功，管你貪污腐敗無能謀私，都有正當性，本當無罪。
好大的膽子竟敢判扁有罪 !
對綠營來說，報復乃是最佳防禦 !
這樣對手下一次就不敢了。
起訴馬英九，獨派當然要對蔡英文鞏固一下領導中心，蔡英文有這些人是不剁，但有錢聲音又很大的獨派做保皇黨，當然很安心。
2 轉移焦點。
所以執政一塌糊塗，謀權營私這些事，還有誰會注意 ?
清泉崗毒品案，逾其乳瑪琳800頓吃下肚，一例一休哀鴻遍野，。
更不要說陸客減少，內需產業身受重傷，，，。
來一個起訴馬英九，馬上轉移焦點。
好神 !
3 盤點司法界對綠營效忠的赤膽忠心
保防法和黨產條例要有用，要有司法乖乖聽話，全力配合才行。
不然法律訂出來卻沒有司法嘍囉幫忙起訴定罪，那有什麼用?
所以陳師孟出來罵司法要除垢，說司法敗類是黨國打手。
然後黨產會顧立雄立刻勝訴，馬英九立刻起訴。
時間好巧好方便 !
4 殲滅反對勢力
不只要殲滅國民黨，更要殲滅所有反對民進黨的勢力。
什麼工具最有用 ? 當然是司法。
台灣還有人不懂嗎 ?
5 威嚇社會和媒體，寒蟬效應發酵。
大家都長了眼睛，大家都會懂這個意思。
民進黨做什麼事都可以。
別人呢? 就千萬都不要有小辮子被逮到。
人民最佳策略就是，對民進黨百依百順，那就包你啥事都沒，平安吃百年。
馬英九對綠營已經是夠軟弱了，可是因為他是藍營最最指標的人物，既然他可以軟土深掘，當然斬他 ，以竟效尤 !
6 砍頭效應 !
蔣介石銅像被砍頭，這是一種象徵意義。
砍了馬英九，也是一種象徵意義。
今天晚上10點，中天39台，夜問打權，我們談這個 !
(中時電子報)
文章來源：黃智賢世界臉書
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