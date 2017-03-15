馬國官方稱DNA比對確認遺體就是金正男

我要評比

金正男（左）遭暗殺的原因至今仍撲朔迷離，外界懷疑其同父異母弟、現任北韓領導人金正恩在幕後主導。（圖／美聯社）

金正男的兒子金韓松最近透過錄影，證實父親已經死亡的消息。圖為民眾8日在韓國首爾火車站觀看電視播出錄影的畫面。 （圖/美聯社）

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今日表示，透過金正男子女身上取得的DNA樣本，經過比對，已經確認遭毒殺的金正男遺體身分。

據《法新社》(AFP)報導，調查官證實，在馬來西亞吉隆坡機場遭毒殺的死者遺體，經過與金正男子女身上取得的DNA樣本比對，已經確認該名死者就是金正男。

上月13日發生驚人的毒殺事件，疑遭北韓特工共謀，被2名女嫌以VX神經毒抹臉，經20分鐘後，在吉隆坡機場毒發身亡的45歲死者，目前經大馬官方比對金正男子女DNA後確認，該名死者就是金正男本人。

首爾方面針對金正男遭毒殺事件，強烈譴責北韓，但是北韓至今依然否認，也尚未確認該名死者的身分，當時該名死者被毒液攻擊時，身上所持護照的名字為金哲(Kim Chol)。

(中時電子報)