堅持完整版 美女與野獸不在大馬上映
基於無法以完整版上映「美女與野獸」，美國華特迪士尼公司正式宣布，電影將放棄馬來西亞市場，不在當地上映。
美國華特迪士尼今天發表聲明說，站在尊重電影的創作原則，必須以完整版上映，即不能挨刀剪接。基於這個理由，因此決定放棄在馬來西亞上映電影「美女與野獸」。
根據美國六大電影公司所成立的美國電影協會（Motion Picture Association of America）資料顯示，目前馬來西亞不是全球20大電影市場，也不是美國電影最主要的國外市場。
這項消息傳開後，大部分大馬網民都在網路上表示無奈與難過，並痛斥國家電影發展局與電檢局小題大作，放大了同志議題，才讓這部經典重拍片無法順利在大馬面世。
這部電影原定在本週四於馬來西亞全面上映，並已推出紀念商品讓觀眾搶購，但日前電影公司因「內部審查」理由而展延上演，市場傳聞可能是電檢局臨時喊卡。不過，電檢局昨日表示，指早已刪剪相關片段，並以「輔導級」獲准上映。
另一消息來源說，由於內容涉及同志元素，其實是國家電影發展局臨時出面喊停，大馬迪士尼公司也盡速向相關單位申訴。
目前，大馬兩大院線GSC與TGV都已經讓訂票的觀眾退款。1060315
(中央社)
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