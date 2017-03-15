美前海軍退役少將涉及收賄貪腐被捕

今天公布的一份起訴書指出，包括一名美國海軍退役少將在內的若干現役及已退役人員，因捲入一件收賄醜聞，已經被逮捕並遭到指控。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，美國司法部（DOJ）公布的起訴書顯示，總部在新加坡的葛倫亞洲海上防衛公司（GDMA）前執行長佛朗西斯（Leonard Francis），以不法手段勾結這些現役或退役人員。

佛朗西斯在業界被稱為「胖子雷納德」（Fat Leonard）

人稱胖子雷納德的佛朗西斯，在這些身上不惜血本下功夫，目的是要取得機密與美國海軍內部的情資，於是包括退役少將、前美國海軍情報作戰主任勒夫利斯（Bruce Loveless）跟著沉淪。

葛倫亞洲海上防衛公司長年在亞洲太平洋地區，為美國海軍船艦提供港口服務。另據美國司法部發布的新聞稿指出，因捲入這起貪腐詐欺案被逮捕的25人中，20人是美軍現役或退役軍官，其中13人認罪。

司法部指出，捲入胖子雷納德醜聞的海軍軍官們，接受奢華旅遊及高檔消費娛樂的招待，還有性服務與價值不斐的禮品，以協助佛朗西斯及GDMA取得豐厚利潤的合約，並刺探對手合約商的動態。1060315

(中央社)