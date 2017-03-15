網友KUSO惡搞北韓主播 取笑巫師王

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大馬「巫師王」海邊祈禱作法，宣稱要軟化金正恩的心，這段影片意外爆紅，不料，網友加碼搞笑，結合「巫師王」和北韓主播畫面，讓人誤以為是北韓主播取笑「巫師王」。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺。這名自稱「巫師王」的依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）到海邊作法，他利用兩根木棍當望遠鏡，兩顆椰子和5根竹子當砲彈，聲稱能夠保護國土，作法最後還把當成砲彈的椰子擲進海中，掀起浪花。

依布拉欣馬金也在吉隆坡中央醫院太平間外，當場施法祈禱，他拿出兩根棍子凝望遠處，再轉圈蹲下祈禱，口中不時唸唸有詞，整個作法過程約5到10分鐘結束。

大馬媒體「中國報」報導說，依布拉欣馬金這種行為能否讓金正恩一笑泯恩仇，雖迄今不得而知，但海邊作法的怪招，卻受到包括美國、新加坡、香港及台灣等新聞媒體關注。

令人啼笑皆非的是，如今又有網友利用影片剪輯軟體，結合「巫師王」作法過程和北韓主播播報新聞畫面，還製作中文字幕，讓人誤以為是北韓主播在取笑「巫師王」。

影片中的中文字幕顯示，「丟完國家的臉」、「笑死人了」、「他們在做小丑戲嗎？」、「真的快笑死全世界人了」。

「中國報」報導說，其實影片中北韓主播的播報內容，主要是在說明北韓成功發射導彈的新聞。

金正男遭毒殺身亡案，大馬警方仍追緝在逃犯罪嫌疑人。1060315

(中央社)