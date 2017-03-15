機艙搬到學校！大興高中打造飛行情境教室
桃園市大園大興高中打造價值600萬元的多功能航空機艙情境教室，宛如將機場大廳、座艙、塔台搬到學校，提供情境讓學生體驗機場通關的英語學習、機艙服務，以及各型飛機在世界各機場起降的飛機起降飛行情形，讓學生學習時更能與業界接軌。
該情境教室被命名為「大興航空站」，模擬報到櫃台區、候機休息區、飛機座椅區、飛機駕駛區、塔台管制區等環境，其中機艙情境教室中的54張飛機座椅由長榮航空公司捐贈。
校長陳崑玉表示，多功能航空情境教室啟用後，學生可體驗機場英文情境，英文科老師因此自編航空英文。而餐飲科學生，可在機艙練習班機上的餐飲服務，未來有助於朝空服員邁進。高規格模擬飛行器，可模擬波音、空中巴士等公司主要機型，從全世界各大機場起降、飛行，有助於飛機修護科學生學習。
該校董事長張建隆說，學校將結合桃園航空城政策，打造國際飛航人才，正與美國猶他州的飛機學校洽談合作，希望培養優秀學生富有國際航空專業。
(中時)
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