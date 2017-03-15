世界高中畢展 6000片樂高組縮小版校園
新竹市世界高中美工科學生創意無限，畢業展覽成列學生心血，以「己合」作為展覽主題，推出陶藝、插畫、立體造型等多元作品，其中應屆畢業生吳致賢以6000多片樂高，拼出縮小版校園，鉅細靡遺呈現校園風貌，令人看了眼睛為之一亮。
校方表示，展覽作品中有專題製作組別「返璞」，以反璞歸真的概念將「回復到本初的質樸境界」精神融入一系列的手工肥皂品牌，製作精美手工皂，並將天然竹葉融入包裝設計，學生親手操刀，獨具巧思。
吳致賢念國小起迷上樂高，無形間培養出優異的的空間概念，這次畢業作品以世界高中校園大樓為主題，透過空照圖等勾勒出全校結構，再上網訂購大量樂高零件，前後20張訂單買下6000多片樂高，將校內各科系、花草、甚至廁所結構都完整呈現。
學生鄭雅竹是眷村女兒，從小在立功社區長大，畢展特別以家鄉點滴作為主軸，與同組同學楊惠琪、立石滿慶，以「漫遊立功」為題，設計一系列尋寶活動及文創商品，歸納出社區特色地標，如飛行樹屋咖啡、移動的榕樹、戰車等，讓遊客更深入了解在地文化。
校長張碧澐表示，畢展延續過去世界高中美工科多元的風格，無論是視覺傳達、創意商品設計、繪畫或立體創作等，呈現學生成長的歷程與成果，創意巧思無限。
(中時)
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