邱太三：保防法研議沒有時間表。(陳志賢攝)

法務部檢察司司長林邦樑。(陳志賢攝)

法務部檢察司主任檢察官劉穎芳。(陳志賢攝)

保防工作法引發各界疑慮，法務部長邱太三今天下午表示，國家安全很重要，須作好前端的預防執行工作，但要讓執行時有所規範，保障人權，必須以法律明確化。他強調，法務部重新研議保防法，並沒有時間表，會尊重社會各界意見，並收集國外法制運作來研議。

媒體問邱外傳國內共諜有5000人，邱表示，他不清楚。

邱太三說，各界認為目前國內已經有情報工作法、國家機密保護法，並沒有另制訂保防法的必要，但國家機密保護法只是對於機關內部機密區分等級，予以管制、維護，沒有訂定反滲透的相關規範，至於情工法雖有規定「情蒐以專法定之」，但迄今沒有另設專法。

他舉例，大法官解釋對政府可能侵犯人權的行政調查有明確規定，大法官釋字535號解釋，認為警察臨檢欠缺法律明確性，事後就制定警察職權行使法規範，因此對於執行保防工作的行政調查，也可以援引大法官解釋意旨，另訂保防法規範。

邱太三指出，外界質疑保防法可能造成「人二復辟」，其實當初人二是體制外一條鞭單位，現在立法把體制外的人二單位納入體制，反而是用法律來保護人權，在軍中安全的部分由國防部負責，在社會上由內政部負責，各政府機關內則由法務部主管。

邱太三強調，保防法是事先預防，避免國家安全出問題，他認為目前政府內有議會的監督，外有媒體和網路鄉民的監督和報導，不致會有濫權問題。

(中時)