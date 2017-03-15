「脛骨截骨矯正術」　免換膝關節趴趴走

雙和醫院骨科關節及運動醫學特診醫師翁佩韋（右）為膝關節嚴重退化的黃先生施作「脛骨截骨矯正術」治療，保有原有膝關節，如今仍健步如飛。（雙和醫院提供）

新北市68歲黃先生去年膝蓋突然莫名疼痛，診所開立消炎藥治療，但症狀並未改善，讓他生活大受影響，改至雙和醫院骨科就醫，醫師翁佩韋檢查發現他右膝軟骨已局部壞死，有膝關節退化情形，黃佩韋採「脛骨截骨矯正術」治療，不僅讓他保留膝關節，如今依舊健步如飛，還可從事健走和游泳運動，讓他相當感謝醫師的醫術。

雙和醫院骨科關節及運動醫學特診醫師翁佩韋表示，高齡化社會使退化性關節炎愈來愈普遍，加上本身體重、工作、活動等外來重量負荷，經年累月都會使關節軟骨逐漸崩壞磨損，尤其內側脛骨關節面因接近人體中心，約9成膝關節磨損都是由內側開始，並可能導致內翻變成O型腿，讓內側磨損加速惡化，也使患者疼痛感加劇、行動不便，生活品質下降。

但翁佩韋說，每位患者症狀不盡相同，退化程度也不一，隨著再生醫學發展及微創技術精進，目前骨科著重全面性關節照護，依據患者退化程度提供適合治療，若為輕度退化則採消炎藥物、滅壓鞋墊等保守治療。

已達中度退化且保守治療效果不佳者，可考慮接受「脛骨截骨矯正術」合併膝關節鏡微創手術，手術先清除關節軟骨壞死部分，並在小腿脛骨上截出一段缺口以矯正脛骨角度，利用骨板固定讓內側關節壓力減低。

翁佩韋說，這項手術有助關節軟骨重新再生，預防持續內翻變形，讓病人仍能保有並靈活使用原本的膝關節，重度變形攣縮的退化性關節炎，才建議考慮採部分或全人工膝關節置換手術治療。

黃先生笑說，他原本以為無法再保有自己的關節，下半輩子可能得靠人工關節才能行走，沒想到經過「脛骨截骨矯正術」治療，不僅保住關節，現在還能從事最愛的健走、游泳等運動，真的很開心，也很感謝醫師「將心比心」的仁術。

翁佩韋說，建議民眾若發現膝蓋疼痛持續2-3週，並有紅腫熱痛，彎曲時感覺緊繃等症狀時，應儘快到醫院接受詳細檢查，才能早期發現及時治療。

雙和醫院為鼓勵民眾健走顧健康，將於18日（六）上午7時30分至11時30分，在中和烘爐地登山步道口（天鳳宮登山口）舉辦「萬人健康齊步走」活動， 活動採現場報名，廟前廣場還有健康園遊會及闖關遊戲摸彩，獎口有3C產品、家電等大獎，歡迎民眾參加。

(中時)