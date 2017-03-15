竹市風城願景館整建 打造藝文展演平台

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新竹市長林智堅（右四）15日為願景館重建，敲下象徵動工的第一槌。（徐養齡攝）

新竹市願景館即將整建，市長林智堅（右四）15日前往現址會勘，並舉行動土開工儀式。（徐養齡攝）

新竹市風城願景館自闢建後使用率低，市府廣納文創團體意見，決定整建為藝文展演平台，延續60年前原址「空軍工程聯隊禮堂」風華，也為老建築注入新活力。

文化局表示，風城願景館將重新定位為一座中型展演平台，最多可容納近600位觀眾，成為在地、甚至是全台演藝團隊養成的創新基地，融入傳統表演藝術或流行音樂產業，對於初出茅廬的新興團隊而言，可累積經驗、展望未來。

(中時)