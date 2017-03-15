南開科大結合產學力量 推廣「魚菜共生」
結合水產與水耕養殖的「魚菜共生」系統，近年來廣受都會區民眾喜愛，南開科技大學最近全力投入魚菜共生研究，不但開辦魚菜共生實作工作坊，並結合學界與業界力量，成立「台灣魚菜共生促進協會」，期廣泛結合智慧生活科技，將魚菜共生變成台灣重要產業。
南開科大民生學院的院長林正敏也是教育部智慧科技與產業創新跨校聯盟計畫主持人，近年來不但將魚菜共生列為重要研發領域，並舉辦「智慧農場－魚菜共生實作工作坊」，結合產學力量，從魚菜共生、產學合作到智慧生活科技，成立台灣魚菜共生促進協會，就是希望有助魚菜共生朝產業化發展。
南開科大為讓產學界合作，共為台灣魚菜共生產業化貢獻心力；特邀集各界舉行座談，並決定以「台灣魚菜共生促進協會」命名，因以台灣命名，可彰顯地方特色，又有立足台灣，放眼天下的企圖。
參與台灣魚菜共生促進會推動、規畫與成立的旺永水栽培資材公司董事長沈西岩表示，目前魚菜共生約有兩大分流，一者主張完全不添加養液，所有的養分由魚的排泄物供應；另者主張適量添加養液才能提供蔬菜足夠的營養，兩者各有追隨者。
南開科大指出，目前協會已成立，將會進行分組實驗，再交流分享觀摩，以利後續永續發展，未來並會把魚菜共生推廣至社區、家庭，甚至透過物聯網、雲端科技，建立出適合農業發展的雲端系統。
(中時)
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