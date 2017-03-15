大出血是事故傷害頭號殺手

在台灣，大型事故造成外傷死亡時有所聞，不論是2015年的八仙塵爆事件，抑或是數月前甫發生的遊覽車翻覆意外，彷彿都歷歷在目，不斷提醒著我們公安的重要性。儘管經過多年來台灣醫護人員的努力，台灣外傷死亡率已從每年1萬兩千人下降至年約七千人，但外傷依然是年輕族群中的頭號殺手。

根據衛生福利部資料顯示，104年15-24歲因事故傷害死亡數為1,228人，為此年齡層死亡總人數之46%、死因第一名。根據國外文獻，有四分之一因事故傷害造成大出血而死亡的案例是可避免的，因此，如何控制大出血，成為外傷搶救工作中重要的課題。

台灣外傷醫學會為提高台灣外傷急救成效，推廣新一代「高嶺土快速止血敷片」。台灣外傷醫學會理事長暨台北市聯合醫院和平婦幼院區急診醫學科簡立建主任表示，此敷片為美國研發製造，可迅速讓傷口止血，在美國一直使用於爆炸傷、槍傷、鈍挫傷、平日手術部位…等，不論是四肢肌肉，甚至肝臟脾臟等，皆有不錯的成效。

簡立建主任說明，此敷片是一種安全、幾乎沒有副作用的材料，且使用簡單方便，不須事先準備與訓練，就算是一般民眾也能輕易上手。希望能藉由學會的推廣，提升台灣各地外傷中心急救止血能力，進而提高台灣外傷醫療與品質，以減少日後事故傷害造成之死亡率與併發症。

(中時電子報)