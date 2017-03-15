往來淡水南港更便利 新北跳蛙公車20日通車

往返淡水到南港更便利！新北市交通局委託業者闢駛2條跳蛙公車路線，包括「淡水－國道1號－南港車站」線和「淡水－內湖科技園區－南港車站」，每周一到五天天發車，民眾即日起可至公車場站購買月票預定專屬座位。

交通局表示，「淡水－國道1號－南港車站」平日早上7時於淡水新市鎮（新市站）發車，停靠捷運淡水站、紅樹林站、竹圍站等6站後，行經國道1號直達捷運南港軟體園區站、捷運南港展覽館站、南港車站。

「淡水－內湖科技園區－南港車站」平日早上6時40分淡水新市鎮（新市站）發車，行經捷運淡水站、紅樹林站和竹圍站等6站，途中內湖區行經捷運劍南路站、捷運西湖站、捷運港墘站等7個站位後，再直達捷運南港展覽館站、南港車站。

交通局表示，淡水往返南港大眾運輸工具除捷運外，目前沒有直達公車，新闢跳蛙公車後，可大幅減少民眾轉乘時間。

交通局指出，因應新北市幅員遼闊，近期積極開闢類似交通專車的跳蛙公車，往來淡水南港的路線為第9、第10條跳蛙公車，民眾在特定時間及地點可以搭乘停站少、車程快的公車前往，通勤輕鬆無壓力。

以上2線跳蛙公車採預約指定座席制，民眾即日起可至公車場站購買預約月票並預定專屬座位，另每月20至25日，民眾可至淡水客運新市站及淡水、指南汽車客運總公司購買次月的指定座位月票。

(中時)