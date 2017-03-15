百貨週年慶戰火開打 VIP預購先暖身

雖然距母親節還有近2個月，台中市各百貨公司週年慶戰火15日宣布開打，其中有業者16日起將舉辦VIP預購會，為週年慶活動提前暖身。中央社記者郝雪卿攝 106年3月15日

春寒料峭，雖然距母親節熱檔還有近2個月，台中市各百貨公司週年慶戰火今天宣布開打，其中有兩家業者明天起先舉辦VIP預購會，為週年慶活動提前暖身。

今年1到2月全台各百貨公司業績沒有達到預期目標，業者分析認為，應該是受到一例一休政策的預期心理因素影響，但在各百貨公司週年慶活動陸續登場後，對提振百貨公司業績會有正面效益，逐漸復甦。

百貨公司週年慶戰火即將引爆，中友百貨領先歡慶25週年慶，23日母親節檔期登場，16日先開放VIP預購，副店長許振立表示，這次大手筆投注新台幣1.7億元促銷經費，推出全館滿千送百、獨家4波家族會員禮、品牌日加碼贈購物券、3C家電瘋狂抽、APP會員再加碼等好康活動。

台中大遠百母親節活動VIP預購會16日起到22日登場，其中美妝保養品獨家上市及獨家組合備貨量較去年增加5成高達10萬組，業者說，主顧客詢問度提升3成，折扣下殺6折。

位於草悟道的勤美誠品綠園道歡度9歲生日，週年慶活動從31日起開跑，27日起晴天會員搶先預購，會員除享有滿千送百優惠外，消費滿額還可獲贈愛爆爆米花分享盒。

除了週年慶優惠活動外，部分業者也引進新櫃位進駐拚買氣，台中大遠百2樓精品樓層進行改裝變身，還引進獨家世界精品名牌進駐，另外，朱記餡餅粥店中區獨家分店也將於24日登場。

至於日曜天地名牌折扣中心則看好台中公園旁的泡沫紅茶商機，邀請以粥品、茶點聞名的「十二月」進駐，希望讓消費者在OUTLET購物時，也能體驗台中在地的飲食特色。1060315

(中央社)