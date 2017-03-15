孔劉台北場票價出爐 T型台見粉絲

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37歲韓星孔劉（圖）主演韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」紅遍全亞洲，今年4月29日登台見粉絲，15日公布票價，共分5區，最高為新台幣5500元，將以T型舞台貼近粉絲。（soop娛樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月15日

37歲韓星孔劉主演韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」紅遍全亞洲，今年4月29日登台見粉絲，今天公布票價，共分5區，最高為新台幣5500元，將以T型舞台貼近粉絲。

孔劉出道16年，曾以韓劇「咖啡王子1號店」走紅，近來主演賣座電影「屍速列車」，在「孤單又燦爛的神：鬼怪」與飾演「地獄使者」的韓星李棟旭被稱為「死鬼CP」，人氣翻漲。

4月29日首次登台將在新北市立新莊體育館舉辦粉絲見面會，主辦單位下午公布票價，共分5區、全場座席，票價分為5500元、4500元、4000元、3500元、2500元，3月25日上午11時在全台ibon系統開賣。

一向低調的孔劉終於要前進海外，主辦單位表示，孔劉選擇台灣作為海外巡演首站，場地更是近年韓星來台舉辦見面會之最，可望締造韓星見面會單人單場最多人數紀錄。

首次登台見粉絲，孔劉要讓粉絲有特別體驗，主辦單位宣布台北場最大看點是以見面會少見的T字型舞台，粉絲在會場能透過不同角度，感受孔劉不同面貌與魅力。1060315

(中央社)