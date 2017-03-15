鑽石算什麼！陸男花上百萬買隕石求婚
這年頭「鴿子蛋」鑽石求婚已經不夠看了！中國大陸新疆烏魯木齊一名男子砸下人民幣100多萬元，買下一顆比人還大的隕石，向女友求婚，原因只是因為女友愛看電視劇「三生三世十里桃花」。
大陸電視劇「三生三世十里桃花」改編自同名奇幻武俠小說，劇中有一種從天而降的「三生石」，掌管天下姻緣。
中新網報導，劉飛住在新疆烏魯木齊，去年與女友前往新疆喀什旅遊時，參觀當地人收藏的隕石。當時他問女友喜不喜歡這顆隕石，女友說喜歡，他便決定買下這塊「隕石」，向女友求婚。
劉飛日前花費人民幣100多萬元（約新台幣450餘萬）買下這顆隕石，運到烏魯木齊一座廣場，並於昨天下午在隕石前用玫瑰花瓣擺放一個大大的愛心，還在隕石兩側掛上愛心氣球向女友求婚，女友也一口答應。
劉飛說，女友喜歡看「三生三世十里桃花」，所以買下這塊隕石送給她，「象徵著我們的愛情牢固和長久」。
劉飛的女友則表示，沒想到男友會用這樣的方式向自己求婚，真的很意外，沒有想到當初隨口一答，他就把這件事記在心上，真的買下。1060315
(中央社)
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