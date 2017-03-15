成大台灣機械公會 簽署合作意向書

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

(中央社記者張榮祥台南15日電）成功大學今天宣佈，成大和台灣機械公會已簽署合作意向書，未來將共同推動產學合作，開發前瞻技術及培育人才，讓台灣跟上全球脈動。

成大表示，成大和台灣機械公會簽署的合作意向書，有助於雙方建立產學合作關係，帶動實質的互動交流，帶來互惠與雙贏。

成大和台灣機械公會的合作交流，包括共同推動產學研合作研究計畫、協助技術轉移、推動產學研合作聯盟、共同辦理研討會或訓練課程。

台灣機械公會也會協助成大學生進入產業界做短期或長期實習，成大則協助機械產業培訓及儲備高階人才等。1060315

(中央社)