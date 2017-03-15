傳文化大學可能更名 董事會：絕無此事
網路傳言文大今天召開董事會，將討論「中國文化大學」是否更名為「台灣文化大學」，文大董事今天表示，「絕無此事」，都是空穴來風，今天僅選出11位新董事。
文化大學董事會去年12月通過決議，將原本15席董事席次減少為11席次，今天下午再度召開董事會，選出新任的11位董事，國民黨主席洪秀柱、前台中市長胡志強、前僑委會委員長焦仁和、文化大學董事長張鏡湖的前妻穆閩珠，及蔣孝勇遺孀蔣方智怡等5人，並未列在董事候選名單中。
文化大學董事袁興夏表示，這次共有21位候選人，原本的董事若想續任，必須繳交願任同意書，而洪秀柱、胡志強、焦仁和、穆閩珠和蔣方智怡都未繳交同意書，因此未列在董事候選名單中，而今天選出的11位董事，有10位是原本的董事續任，唯一的新任董事張冠群則是前文大推廣部主任。
網路傳言文化董事會將討論「中國文化大學」是否更名為「台灣文化大學」，以及是否和薇閣文教基金會合併，袁興夏表示，會中並未討論這些議題，都是空穴來風。
對於更名的傳言，袁興夏指出，「絕無此事」，文化大學有眾多校友、學生，怎麼可能突然改名，而且文化大學是辦教育，不希望牽扯政治，只希望學生能在學校受到良好教育，畢業後貢獻國家社會，校友也能以文化大學為榮。
袁興夏表示，今天選出新任董事後，將報到教育部，待教育部核定後，就會盡快召開新任董事會，選出新任董事長。1060315
(中央社)
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