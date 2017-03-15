大學圖書館長這樣 陸網友：天天都想去
位於中國大陸廣州的華南師範大學，近日因其改造後圖書館的照片，在社群平台上被網友刷屏。各種不同設計的閱讀與討論空間，讓人捨不得離開。有網友說「有這樣的圖書館，我也會天天去！」
綜合人民日報及新華網微博報導，華南師範大學石牌校區圖書館的知識共享空間和文化沙龍最近正式開放，相關照片在網路上流傳，彷彿房仲業者或建築雜誌的宣傳照，立刻在許多大學生之間引起熱議。
這個知識共享空間提供封閉式單人研修間、多人研討間、開放式學習與休閒座位等，總面積約570平方公尺。
網友大多感到羨慕，有人說「要我的圖書館是這樣，我成績都要好很多」、「有些人說能在裡面拍上一天」，也有人覺得浪費資源，「想去圖書館，環境再爛也會去，不想去，再好也不會去」。1060315
(中央社)
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