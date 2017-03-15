六輕4.7期環差減量確認 台塑可投產
環保署今天進行六輕4.7期環差案減量成果報告，經環保署審查並向環評委員會報告確認後，台塑可進行投產。台塑企業執行副總林善志表示，預計投資新台幣78億元。
行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第309次會議，會中進行「六輕第四期擴建計畫第七次環境差異影響分析報告減量成果報告」。
六輕4.7期環差案在2012年通過環評委員審查，但當時決議六輕工業區內工廠污染排放量、用水量及溫室氣體排放量的減量成果應該經實際查核並向環評委員會報告後，計畫才可開始進行投產。
台塑在2015年12月31日函送減量成果報告至環保署，環保署各單位歷經一年審查，並在今天大會中報告並確認4.7期複核結果符合環評承諾要求。
台塑企業執行副總經理林善志指出，六輕4.7期預計投資78.85億元，每年產能約4萬噸、產值因市場行情不同約45至62億元。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。