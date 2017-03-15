六輕4.7期環差減量確認 台塑可投產

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環保署今天進行六輕4.7期環差案減量成果報告，經環保署審查並向環評委員會報告確認後，台塑可進行投產。台塑企業執行副總林善志表示，預計投資新台幣78億元。

行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第309次會議，會中進行「六輕第四期擴建計畫第七次環境差異影響分析報告減量成果報告」。

六輕4.7期環差案在2012年通過環評委員審查，但當時決議六輕工業區內工廠污染排放量、用水量及溫室氣體排放量的減量成果應該經實際查核並向環評委員會報告後，計畫才可開始進行投產。

台塑在2015年12月31日函送減量成果報告至環保署，環保署各單位歷經一年審查，並在今天大會中報告並確認4.7期複核結果符合環評承諾要求。

台塑企業執行副總經理林善志指出，六輕4.7期預計投資78.85億元，每年產能約4萬噸、產值因市場行情不同約45至62億元。1060315

(中央社)