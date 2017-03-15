林書豪選秀落選 美國作家吐秘辛
美國作家路易斯（Michael Lewis）在他出版的新書提及，火箭隊總經理坦承，林書豪會在選秀會上落選是因被低估了，而會有這樣的錯誤，種族問題是關鍵因素。
路易斯在他的新書「The Undoing Project: A Friendship That Changed Our Minds」談到，美國職籃（NBA）休士頓火箭隊總經理摩里（Daryl Morey）表示，在火箭當年的沙盤推演中，應該要用第15順位選進林書豪，但當時火箭並未選進林書豪，林書豪最後也在選秀會中落選。
摩里談到，林書豪呈現的客觀數據，和某些看過林書豪打球的專家所持的看法有些落差，「他就是打得不錯的亞裔小子」，這是當初對林書豪做出的最終評價，也是當初火箭決定退縮，未在選秀會選進林書豪的原因。
在選秀會對林書豪的判斷失準後，火箭開始以測量球員前兩步的速度，因為「林書豪在場上啟動的速度比所有NBA球員還快，他真的是不可思議的球員」，摩里說。
即便林書豪真的是如此優秀，但攤在眼前的現實是，包括摩里在內的所有人，都曾認為林書豪不夠格，而這「除了林書豪是亞裔球員外，我想不出任何其他理由了」，摩里說。
林書豪在選秀會落選後，仍輾轉站上NBA這個象徵世界籃球最高殿堂的舞台，並引爆「林來瘋」，摩里雖嘗試扭轉他在選秀會犯下的錯誤，可惜林書豪與火箭的磨合並未成功。
摩里表示，包括林書豪在內，即便許多人能在哈佛大學這樣競爭的場域生存，但因為種族問題，在試圖向NBA叩關時，仍會有相當程度的阻礙。1060315
(中央社)
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