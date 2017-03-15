開車兜風吸菸飄K味 好鼻師員警查獲

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姚姓等4男1女借名車外出兜風，車內飄出陣陣K味，看到警方準備逃離遭攔查，被「好鼻師」員警嗅出查獲K他命15.8公克及一粒眠3顆，全車5人送辦。

高雄市警察局左營分局今天表示，員警巡邏至華夏路及新莊仔路口時，發現一輛白色BMW自小客車看到警方後加速欲逃離，經警方鳴笛喝斥停車受檢。

員警靠近時就聞到車內飄出陣陣K味，被嗅覺敏銳的員警嗅出，果然在自小客車內查獲K他命15.8g及一粒眠3顆。

警方表示，駕駛人為姚男，副駕駛座乘客為他的妻子呂姓女子，被攔查當時手上正點香菸吸食，攔停後才急忙將香菸熄滅，後座3名乘客在自小客車被攔停後一臉驚愣。

警方表示，車內3名乘客和姚姓夫妻為朋友，最年輕的剛滿20歲，由姚男向友人借名車出遊逛街，卻明目張膽將購來的K他命摻入香菸，邊兜風邊吸食。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。1060315

(中央社)