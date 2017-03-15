嘉義出租套房疑氣爆 1男子灼傷送醫

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嘉義市永安街一處出租套房15日傳出氣爆，現場1至4樓住戶玻璃幾乎全爆裂，住戶趙姓男子身體多處灼傷，緊急被送醫治療；原因待調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月15日

嘉義市永安街一處出租套房今天傳出氣爆，現場1至4樓住戶玻璃幾乎全爆裂，住戶趙姓男子身體多處灼傷，緊急被送醫治療；原因待調查釐清。

嘉義市消防局表示，永安街一處4層樓的出租套房於下午3時左右傳出氣爆意外，巨大聲響，驚動附近住戶紛紛出外察看，因冒出火花、竄出濃煙，受驚嚇的住戶先持滅火器滅火。

消防人員趕到時，立即佈水線灌救，火勢很快就控制住，並逐層搜尋，並無其他人員受困，現場1至4樓玻璃幾乎全爆裂，住戶飽受驚嚇，僅有1名住戶趙姓男子手、臉約10％的灼傷，意識清楚，送醫治療。

警方指出，受傷的趙姓男子疑似感情受挫，心情不好，又遭姊姊責怪，涉嫌在屋內開瓦斯造成氣爆，1樓臥房有燃燒痕跡，鐵捲門被炸開。1060315

(中央社)