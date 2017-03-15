尼伯特颱風影響 香丁變醜了

東海岸香丁上市了！受到去年連續颱風影響，今年香丁產量減少，果皮也受損；不過，品質未受影響，甜度還提升不少。

台東縣東河鄉農會今天舉辦晚崙西亞香丁評鑑，邀請台東區農改場分場長盧柏松、台東縣農會秘書楊忠卿、縣府農業輔導科長謝鎮宇擔任評審，從外觀與口感評比，北源村農民林燕隨獲得第1名、第2名吳世山、第3名湯崑森。

台東縣東河鄉農會總幹事廖博民表示，去年因風災影響，以往都有20幾組參賽，今年僅11組，品質與外觀都受影響。他說，晚崙西亞香丁評鑑以外觀與內容物進行評比，外觀部分包含香丁顏色、清潔度、果皮粗細與厚度等；內容物則包括香丁甜度、糖酸比例與口感等。

盧柏松表示，颱風不僅影響產量，果實擦傷、病蟲害的問題也比較多，但整體而言，今年屬乾旱、雨水不多且日照足，果實體型雖比去年小，但糖度部分從去年的11.5提升至12或13，「怕酸的民眾有口福了」。

80歲的林燕隨說，去年尼伯特風災導致香丁落果嚴重，雨水增加果實染潰瘍病機率，導致今年香丁產量減少三成，七分地的香丁園正常可產1萬5000斤左右，今年收成不到1萬斤。

種香丁近30年的林燕隨，除榮獲評比第1名，也曾榮獲82年度全國十大傑出農家婦女神農獎。她說，一般農民施肥都是直接將肥料撒在土上，自己則請工人用鋤頭翻土，並埋下有機肥，讓果樹能更有效吸收養分；套袋防果蟲，雖然要多負擔袋子與人力費用，但是「一分耕耘，一分收獲」，果樹也會有所回饋。1060315

(中央社)