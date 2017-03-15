樺福遠航集團校園徵才 航空、飯店職缺招募新鮮人

樺福遠航集團為延攬優秀人才，搶在畢業季之前校園徵才活動率先開跑，自3月份開始已陸續在各大校園舉辦徵才講座，針對集團逾百職缺進行招募說明，目前104人力銀行網站上已開放線上報名。

樺福遠航集團經常不定期舉辦徵才說明會，針對這一波校園徵才即將進行的有以下場次：3/16台南應用科技大學、3/22中華科技大學、3月底在台南首府大學與嘉義稻江科技暨管理學院，招募活動除了集團內不同職務類別的徵才說明，人事部門主管也會在說明會中跟同學們分享如何選擇畢業後的第一份工作，以及投遞履歷與面試時的小撇步，讓同學們在進入職場之前能做好準備，以充滿信心且謙遜的姿態展開人生的另一段歷程，歡迎有興趣的學校與本公司洽詢徵才說明會相關資訊。

集團旗下的事業體包含航空公司、建設公司、飯店、旅行社等產業，目標在打造亞洲一流的休閒旅遊王國，為因應日益擴大的集團企業版圖，本次徵才的重點是各個機場的地勤實習人員，以及飯店事業體的勤務實習人員。

為因應東北亞新增航線以及新機隊引進的機場人力需求，遠東航空將在4月中之前招募50名機場地勤人員，錄取者將服務於台北、桃園、台中、高雄、金門與馬公機場；樺舍商旅北投館、嘉義館與即將開幕的高雄館，現正熱烈招募櫃檯人員與房務人員，共計40名。此外，詢問度極高的空服人員也在日前開放線上履歷投遞，本梯次至少招募25名，報名至3/31截止，於4/25、4/26兩日在松山機場舉行第一階段的面試，歡迎有志翱翔藍天的朋友把握難得的機會儘快報名喔！

樺福遠航集團目前約有1300多名員工，無論是航空、建設、飯店、旅行社等事業體的員工，只要是集團員工都同樣享有遠東航空之優待機票福利，任職滿3個月即享有免費國內線機票，服務滿半年就可以出國玩，面對競爭激烈的人才市場，我們期待有更多新鮮人加入為樺福遠航集團注入創新與活力。

(中時)