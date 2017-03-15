曾在選戰擊敗扁 前台南縣長李雅樵病逝
前台南縣長李雅樵今天上午在成大醫院病逝，享壽89歲。李雅樵在民國74年參選台南縣長時，擊敗以「黨外人士」身分參選的前總統陳水扁，至今仍是地方政壇流傳的話題。
李雅樵出生於民國18年烽火戰亂的世代，曾擔任國小教師；後獲保送進入台灣師範大學，再返鄉擔任督學。之後又被拔擢參選下營鄉長，再當選第3、4屆台灣省議員。
民國74年時，前總統陳水扁滿懷熱忱回到故鄉參選台南縣長，由於當時仍是國民黨一黨獨大的局面，陳水扁以黨外身分，挑戰國民黨的權威，引起地方的轟動，也刮起「阿扁旋風」。
當時國民黨開放代表海派的李雅樵、及代表山派的胡雅雄兩人參選，最後由當時因經商失利、財產遭到查封的李雅樵當選，被地方政壇喻為「打扁第一人」，而且4年後尋求連任成功。
李雅樵在台南縣主政期間，秉持「政治以教育為首，建設以文化為先」的理念；舉辦南瀛美展，推動藝術與文化，鼓勵一鄉一特產讓各鄉鎮都有特色，辦理全國農業大展，提高台南縣能見度。
台南縣長卸任後，李雅樵沒有再接受安排出任其他職位，與兒孫遨遊山林，繪畫自娛。去年底被檢查出胃部有腫瘤，年初因胸中鬱悶就醫，醫生判定肺部積水、罹患癌症，今天上午8時1分辭世。1060315
(中央社)
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