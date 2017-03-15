高雄港防恐演練 海上救援人質
高雄港務警察總隊今天在高雄港1號碼頭舉辦一場防恐演練，分別進行反暴力劫持、爆裂物處置模擬狀況實兵演練，優勢軍警海陸包抄，搶攻靠泊碼頭台華輪展開海上救援人質。
反暴力劫持演習中，模擬歹徒挾持人質拒不投降，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊幹員自海上搭乘M96快艇從船尾吊掛突擊鋁梯登船，以震撼彈震攝歹徒後，同時從陸地、海上展開營救人質行動，經一番搏鬥後制伏歹徒，成功解救出人質。
警方參演人員還在現場進行偵爆犬搜索、處置爆裂物演練；演習過程緊湊、逼真，獲在場觀摩民眾讚許。
高雄港務警察總隊說，鑑於國際間陸續發生恐怖攻擊案件，為強化發生人為危安事件時的應變與處置及高雄港區各安全維護任務編組單位的協調整合，舉辦106年「防制暴力重大人為危安事件演練」，由高雄港務警察總隊總主導，結合高雄港務分公司等12個友軍單位、動員126人、各式車船參與演練，藉以檢驗港區發生危安事件各單位的協調、應變機制及處置能力。1060315
(中央社)
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