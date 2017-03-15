新竹好客萬人城市路跑　團報送好康

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活動起跑起點與終點，均在新竹縣體育場。（莊旻靜攝）

「2017新竹好客萬人城市路跑」將在6月18日舉辦，路跑活動結合在地觀光，主辦單位降低路跑活動里程數，期盼民眾攜家帶眷、闔家大小出動，此外，只要超過50人以上團體報名完成並繳費，即可獲贈1台「多功能塑體健身機」，活動亦有抽獎，頭獎為汽車1台。

路跑活動將自新竹縣體育場做為起跑點，沿著光明六路東一段、光明六路東二段，以及嘉豐五路一段、文興路一段、文興路、自強一路等，跑回新竹縣體育場，沿途飽覽新竹縣城市風光。

為了鼓勵大眾運動，此次路跑活動降低里程數，全程以4公里為限，超過50人報名的團體，只要完成繳費、不限報名項目，即獲贈1台日本進口「多功能塑體健身機」；另外亦有「全民運動來抽獎」活動，頭獎為市價新台幣112萬元的AUDI A1 25 TFSI（三門）跑車1台。

另外，搭配新竹縣客家特色，服飾以「藍百永」客家傳統作為基底，完賽獎牌則以油桐花與城市作為搭配，讓跑者感受到好客分為。賽事報名費為690元，即可獲得賽事專屬紀念T恤，及編織彈性科技慢跑鞋。

跑者拍攝賽事進行中精彩畫面，寫下照片中的故事、或是影片剪輯後，上傳至YouTube，並分享到活動FB粉絲專頁，還有機會獲得獎金，報名即日起至4月14日止。

(中時)