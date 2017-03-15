交友App約女網友 性侵犯上訴期間再犯
蕭姓男子因性侵少女遭判刑3年半，不料他竟趁上訴期間，透過手機交友App約出女網友，藉口要洗澡將女子騙進摩鐵性侵，新竹地院法官痛批他不知悔改，再判他3年半有期徒刑。
判決指出，2015年間，33歲蕭姓男子1審遭判刑3年6個月，宣判後隨即提出上訴，期間他逍遙在外，透過手機交友App認識1名19歲女子，沒聊幾天便邀女子出遊。
心懷不軌的蕭男從台中一路開車到新竹縣載女網友，見面後蕭男藉口全身濕黏，想到附近汽車旅館沖身體，女網友不知有詐，跟著蕭男開車進摩鐵。
不料蕭男一進房內立刻伸出狼爪，脫剩四角褲並強押女網友上床，女子奮力抵抗，蕭竟大聲恫嚇「如果逃跑的話就把妳打死！」嚇得女子不敢反抗，遭性侵得逞。
蕭男逞慾後進浴室沖洗，女網友不顧衣衫不整，敲敲溜出摩鐵房間，跑到500公尺外的派出所求助，逃跑時甚至一度跌倒摔傷，警方據報後將蕭男逮捕，但他落網後竟飾詞強辯，態度囂張。
法官審理時，列舉犯案時多項跡證，蕭男才坦承犯行，法官痛斥他已遭判刑3年以上，深知性侵是重罪，仍趁上訴期間侵害無辜女網友，造成終生難以抹滅的陰影，審酌他已先賠償10萬元，日後再分期付8萬元，因此依強制性交罪判刑3年半。
(中時)
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