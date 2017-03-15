澎湖縣政府說明公車轉運站公車道種樹案

針對澎湖縣政府公共車船管理處新建轉運站工程，出現於公車道上擺放樹木一事，縣長陳光復得知後大為不滿，親自前往現地察看並召集有關局處會商，當場要求縣府團隊未來在執行任何政策或工程時，局處間必須加強橫向聯繫跟溝通，要能實際解決問題而不是只做表面功夫。

由於建管法規要求建築物在申請使用執照時，必須具備一定的綠覆地，因此過去常見以盆栽來計算綠覆地比例，各縣市皆以此作法來符合規定。而公車轉運站在施工時，已於頂樓及露台等部分植栽樹木，未達比率部分則於一樓空地上植栽，未料施工單位卻以擺放樹木方式來達成比例，雖符合規定，卻造成誤解與社會觀感不佳。

縣長陳光復在現場勘查時認為，建管法規有其立法精神，夠不夠嚴謹是一回事，如何去達成法規要求是另一回事，就現場看來，根本無需用擺放樹木的方式，因頂樓及露台已有一定的植栽，只要在一樓空地轉角處設小花圃即可解決，也夠美觀，也不會遭質疑只是做做樣子。

他要求相關局處，在既有法規的規範下，縣府應有一致的解釋和標準，以免因見解不同而造成困擾。有特定使用目的建築物，如公車總站、碼頭候船室等，需考量行車安全與車輛停需求，綠化空間的佈設法規同時要檢討，以符實際需求。若不同局處間見解不一致時，應即刻點出問題，討論如何把問題解決，「合法了，卻也被罵翻了」的狀況未來應避免發生。

(中時)