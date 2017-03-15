修傘達人到社區 教市民修雨傘
夏天可遮陽，雨天可擋雨的傘，如果只是收折處故障，或掉一支零件，丟掉浪費又可惜，環保局出動修傘達人到社區，免費教民眾修雨傘，一名阿嬤拿著一把從年輕時就拿的小花傘，自己動手修補黏合傘布，再度撐開小花傘，阿嬤開心的說，好像回到當小姐的時光。
為延長生活用品使用壽命，環保局成立的「維修咖啡館」首度走入社區，巡迴各區里辦公處「希望資收站」舉辦維修課程，讓社區民眾方便就近上課，還能順道攜帶資源回收物兌換生活用品。
環保局長白智榮表示，近期最熱門的雨傘維修課程，內容包括雨傘結構與種類介紹、骨架維修、傘布黏合修補、傘珠脫落縫合等，很多民眾拿著壞掉的傘來DIY修理，重新綻放的傘花，每一把傘背後都有一個記憶和故事，也延續惜福精神。
為鼓勵民眾學習環保維修技巧與知識，提高資源回收效益，環保局維修講堂特別結合各區里「希望資收站」開課，還採取走動式教學，與社區民眾面對面，一把本來遭受棄置命運的傘，又獲得回春機會。
白智榮希望社區的希望資源回收站不僅是區里回收站，更是居民的優良學習場所，提升社區環保觀念，呼籲里辦公處加入資源回收站網絡系統，讓里民回收更便利，並可申請開辦維修課程，豐富社區民眾環保維修知識。
(中時)
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