玉山下的第一畝田，瓦拉米生產有機米

玉山下的第一畝田─南安部落的稻田美景。（廖志晃攝）

南安部落生產的有機米，以「玉山瓦拉米」行銷。（玉管處提供）

南安部落田間渠道，發現的特有種淡水魚類─菊池氏細鯽。（玉管處提供）

玉山下的第一畝田─南安部落有一片美麗的稻田，灌溉水源來自清澈的拉庫拉庫溪；玉山國家公園管理處結合民間企業，輔導農民栽培有機稻米，今年突破18公頃，超過稻田面積半數，並以「玉山瓦拉米」行銷有機米。

玉山國家公園南安遊客中心前，有一片稻田橫亙在山巒之間，其中矗立1棵茄苳樹，媲美台東縣池上鄉「金城武樹」，因而被稱為「南安金城武樹」。

玉管處副處長林文和表示，南安部落的布農族人，長年守護這片祖先留下的土地，並且傳承部落傳統文化；玉管處從2014年開始，幫助布農族人以生態農法，玉山下第一畝田，並與玉山銀行、慈心有機農業發展基金會，及花蓮區農業改良場合作，輔導農民轉作生態有機農業，迄今超過一半以上的農田，成功轉型為有機耕作，讓這片土地更加生機蓬勃，甚至在田區發現台灣東、北部溪流的特有種淡水魚類─菊池氏細鯽！

林文和表示，南安部落位於八通關日治越嶺古道入口，又稱瓦拉米步道，「瓦拉米」在布農族語是「跟我來」的意思，日語則是「蕨」，步道沿途密布蕨類，充滿綠色生機，是一條風景秀麗、讓人發思古幽情的古道。

歡迎大家到南安部落，「跟我來」探索玉山國家公園，欣賞有機稻田之美，更別忘了跟當地有機小農，買包「玉山瓦拉米」！

(中時)