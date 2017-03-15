傳承原民文化，屏大原專班從播種學起

屏東大學開辦原民農耕課程，事前特地依循傳統祭儀，祈求祖靈保佑豐收。（林和生攝）

祈福祭儀結束後，祭司帶領師生一起播下小米種子。（林和生攝）

學習原住民傳統文化，就從認識土地開始！屏東大學原住民專班15日在校園一隅，開始一堂農耕共學課程，找來來義鄉文樂部落祭司莊義泰主持祭儀，呈現排灣族傳統農耕前的播種儀式，藉此祈求祖靈保佑豐收，也讓學生深入瞭解部落文化的真諦。

屏大原專班自105學年起，在林森校區操場邊的一處空地，以「向部落學設計」的概念，辦理文化空間建置工作坊，過程中由部落耆老與原住民師生動手搭建休憩涼亭，並以talulan命名，布農語意有農舍、工寮的意思，在此從事傳統射箭，讓師生實際體驗狩獵技巧。

眼前的廢土堆今年也有新用途，校方將它規畫成傳統農耕的學習場域，從整地、砌石牆、推土，今日著手進行播種、種植工作，且請來祭司祈福，讓共耕過程成為學習部落傳統知識的最佳場域。

師生暫稱此處為原專班自治區及傳統領域，期望將原住民貼近土地的管理方式，透過校園農耕實踐，在學習過程中留下兼顧文化、生態與永續農耕的文化地景，並適切提供原住民特有的學習方式。

台東阿美族人李明哲說，從小因為求學來到都市，對於部落的種種顯得格外陌生，每次長輩祭典期間都喊著要他回來幫忙，他卻都以課業忙碌為由婉拒，隨著年紀漸長，才瞭解文化對人的重要性，尤其看到祭典美麗的意涵，更迫不及待想要學習更多耆老智慧。

(中時)