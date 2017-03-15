鯤喜灣樂活文化季 道道珍饈大飽口福
2017鯤喜灣樂活文化季，將於4月8、9日（星期六、日）熱鬧舉行。此次活動於四鯤鯓龍山寺前廣場，鯤鯓、喜樹及灣裡等三部落聯手串連，將推出各式新奇有趣的體驗活動及精彩表演，同時延續往年大受歡迎的特色風味餐，今天也在鯤鯓里活動中心召開記者會，介紹今年鯤喜灣風味餐料理。
風味餐總舖師由鯤鯓里長陳金江擔綱，第3次承辦風味餐的他表示，今年料理中鮮蚵、虱目魚、紅蝦都是在地養殖，除了凸顯在地特色外，也大幅減低食材運送過程產生的碳足跡，響應低碳飲食概念。擁有40多年辦桌經驗的陳金江，更將展現精湛廚藝，烹飪出自然美味且充滿古早傳統懷舊風味的佳餚，一道道珍饈美饌特色料理，絕對讓各位大飽口福。
四鯤鯓龍山寺主委吳志祥也說，為推展鯤喜灣樂活文化季活動，除了風味餐外，還規畫鯤鯓社區小旅行、紅樹林水道搭乘巡禮及慢速壘球比賽；此外，更有農特產市集和4月8日的鯤喜灣晚會，熱鬧表演精彩可期，屆時歡迎民眾共襄盛舉。
南區區長朱棟除廣邀各地民眾參與鯤喜灣系列活動外，也強調，鯤喜灣風味餐活動將於4月9日晚間18時30分準時開菜，地點在四鯤鯓龍山寺廟埕廣場，預計席開150桌，額滿為止。往年風味餐每桌定價3000元，為提供更美味佳餚，今年度雖調整至3500元，但保證絕對物超所值。自即日起接受訂桌，訂桌專線可洽南區區公所（06-2635498）、喜樹圖書館（06-2255146轉400）或灣裡社區聯合活動中心（06-2627799）。
(中時)
關鍵字：鯤喜灣樂活文化季
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。