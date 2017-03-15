台師大率全國之先 創新改革大一國文課

過去「大一國文」很容易讓「大學國文」淪為「高四國文」，因此台師大決定改以「學術導向」、「議題討論」為主的國文課。（台師大提供）

台灣師範大學率全國之先，改革國文課！過去列為必修的「大一國文」，課程內容多以古今文選或經典作品為主，常被學生譏為「高四國文」，台師大去年將國文課改為以思辨和表達能力為主，讓學生真正運用語言能力，為即將消失的文化採訪報導、拍紀錄片，或是在募資平台上寫文案等。

台師大共同教育中心主任徐國能說，學生入學時國文學測達14級分以上的就佔30％，表示學生的國文能力已經達到相當水準，但大學的國文課卻還是延續高中的上課模式，讓很多學生「極度排斥」，或把國文課當營養學分，在台下滑手機、玩電腦。

「國文能力的意義也會隨時代改變」，徐國能說，現在最重要的是思辨和論述的能力，因此台師大去年推動國文課程改革，打破過去研讀古文小說等內容，改以行動、思考等「議題討論」為主的國文課，更重要的是與社會議題結合。

譬如說，國文系老師徐敏媛就以各種即將消失的文化為題，包括挽面、西服、傳統旗袍等，讓學生以採訪報導、撰寫影片文案等方式，訓練他們的表達能力，並且深入了解各式議題，而老師鄭雅之則用「募資平台企劃模擬案」，讓學生為不同的商品，如桌遊、香米等，撰寫適合不同族群的募資文案。

目前新制已實施一學期、開設了52班，多數學生上完課後都十分讚許，有學生說，過去的課程無法與專業領域課程銜接，很常會問「物理系為何要讀古文？」但透過創新的教學，不同領域的學生，可各自發揮專業能力，提出不一樣的觀點和想法，讓國文課不再是「文組」才要上的課。

徐國能分享說，現在看到很多大學生在網路上的發言，多半膚淺且不具有思辨能力，但大學的訓練，應該是要讓大學生成為有論述、有觀點的人，更重要的是，不能與社會推節，希望台師大國文的教學創新，可讓其他大學跟進參考。

(中時)