2師校園格鬥 他拿鐵鎚「KO」槌破她頭
學子的壞榜樣！國立基隆海事職校去年11月間，林姓男技佐和江姓女老師在校園內發生口角衝突，林男竟持鐵鎚打破江女的頭，再拉扯對方的頭去撞地板後，最後用腳踩住對方脖子逼她「認輸」，林男到案後坦言施暴，日前法院審理終結，林男遭判3個月有期徒刑。
師生透露，林男與江女在鬥毆事件後已相敬如「冰」，而江女在海事職校擔任老師已10多年，而林男擔任技佐約3年，兩人因觀念不同常導致摩擦，去年最終碰出「火花」，造成鬥毆事件。
校方指出，兩人在事後都遭學校記了一支申誡，原因兩人的行為「帶給學生不良示範」，而雙方至今仍在學校任職。有老師私下透露，因學校近年正在追求轉型成為海大附中，這起事件使學校沾染負面新聞，才將兩師都做了懲處。
去年11月間，林男因將學生放置於餐服教室的物品移至走廊，使得江女不滿並上前理論，不過兩人一言不合，竟上演全武行，但林男因身為技佐，身邊常有工具傍身，他先用鐵鎚「KO」打到在地後，在拉扯其頭髮撞擊地面，最後用腳踩住江女脖子。
林男事後遭控傷害罪，林男坦言施暴，是因為對方很多事都刻意刁難，最後壓抑不了脾氣才出手傷人。而基隆地院昨天宣判，林男依傷害罪判處3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。