2師校園格鬥 他拿鐵鎚「KO」槌破她頭

基隆海事高職去年校園間上演老師間的「全武行」的鬥毆事件，其中林姓技佐遭另名老師控訴傷害罪，昨天法院宣判林男3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。（曾百村攝）

學子的壞榜樣！國立基隆海事職校去年11月間，林姓男技佐和江姓女老師在校園內發生口角衝突，林男竟持鐵鎚打破江女的頭，再拉扯對方的頭去撞地板後，最後用腳踩住對方脖子逼她「認輸」，林男到案後坦言施暴，日前法院審理終結，林男遭判3個月有期徒刑。

師生透露，林男與江女在鬥毆事件後已相敬如「冰」，而江女在海事職校擔任老師已10多年，而林男擔任技佐約3年，兩人因觀念不同常導致摩擦，去年最終碰出「火花」，造成鬥毆事件。

校方指出，兩人在事後都遭學校記了一支申誡，原因兩人的行為「帶給學生不良示範」，而雙方至今仍在學校任職。有老師私下透露，因學校近年正在追求轉型成為海大附中，這起事件使學校沾染負面新聞，才將兩師都做了懲處。

去年11月間，林男因將學生放置於餐服教室的物品移至走廊，使得江女不滿並上前理論，不過兩人一言不合，竟上演全武行，但林男因身為技佐，身邊常有工具傍身，他先用鐵鎚「KO」打到在地後，在拉扯其頭髮撞擊地面，最後用腳踩住江女脖子。

林男事後遭控傷害罪，林男坦言施暴，是因為對方很多事都刻意刁難，最後壓抑不了脾氣才出手傷人。而基隆地院昨天宣判，林男依傷害罪判處3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

(中時)