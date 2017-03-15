大陸最漂亮的雙胞胎姊妹花 是舞林高手

我要評比

被網友評為大陸十對最漂亮雙胞胎之一的魯文婠、魯文倩自小學習舞蹈，曾在大陸央視、浙江衛視演出，是不折不扣的舞林高手。兩人將為中國大陸舉辦的國際雙胞胎節代言。

武漢晚報今天報導，魯文婠、魯文倩兩姊妹1989年出生於武漢，2011年從武漢音樂學院畢業後，同時被武昌理工學院錄用，成為該校音樂表演系教師。

姐妹倆從3歲開始學習舞蹈，曾參加2006年大陸央視春晚，並在2013年登上浙江衛視「中國夢想秀」舞台，得過大大小小的舞蹈獎項，家裡有一個櫃子專門放獎盃、證書。兩人一度被網友評為大陸十對最漂亮的雙胞胎之一。

魯文婠、魯文倩在第13屆中國‧墨江北迴歸線國際雙胞胎節暨哈尼太陽節記者會上，被選為形象代言人。

墨江作為大陸唯一的哈尼族自治縣，素有「哈尼之鄉、回歸之城、雙胞之家」的美名。自2005年起，每年5月1日至2日，墨江均會舉辦以雙胞文化為主題的旅遊文化節。1060315

(中央社)