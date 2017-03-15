美女公務員中6槍身亡 泰警：疑感情糾紛

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泰國一名女公務員被發現身中6槍，倒臥在轎車血泊中。警方初步調查疑似有感情糾紛或業務有關，正在追緝同車的一名男子釐清案情。

根據泰國「鮮得新聞報」報導，泰國一名37歲任職在中部巴吞他尼省的女性基層公務員，今天被發現死在轎車駕駛座，身中6槍。有目擊者指出，同車有名男子在車子衝撞路邊後就快速離去，警方懷疑這名男子可能就是行凶歹徒，正在追捕中。

泰國警方指出，這名女公務員才剛剛辦理好結婚登記，車上的結婚證書沾滿血跡，警方正在調查凶殺原因，究竟是因為感情因素或是與個人業務有關。

這名長相甜美公務員的死亡，泰國網友紛紛表示看法，有人說紅顏薄命，也有人認為槍枝太氾濫。

在泰國，民眾可以合法擁有槍枝，槍擊案在一些特殊地區也是常見。1060315

(中央社)