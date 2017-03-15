美女公務員中6槍身亡 泰警：疑感情糾紛
泰國一名女公務員被發現身中6槍，倒臥在轎車血泊中。警方初步調查疑似有感情糾紛或業務有關，正在追緝同車的一名男子釐清案情。
根據泰國「鮮得新聞報」報導，泰國一名37歲任職在中部巴吞他尼省的女性基層公務員，今天被發現死在轎車駕駛座，身中6槍。有目擊者指出，同車有名男子在車子衝撞路邊後就快速離去，警方懷疑這名男子可能就是行凶歹徒，正在追捕中。
泰國警方指出，這名女公務員才剛剛辦理好結婚登記，車上的結婚證書沾滿血跡，警方正在調查凶殺原因，究竟是因為感情因素或是與個人業務有關。
這名長相甜美公務員的死亡，泰國網友紛紛表示看法，有人說紅顏薄命，也有人認為槍枝太氾濫。
在泰國，民眾可以合法擁有槍枝，槍擊案在一些特殊地區也是常見。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。