新航台灣老總將告別 捨不得人情味美食
新加坡航空台灣區總經理劉家福4月底將調回新加坡總公司，他說，剛聽到消息時有點失望，因為他很喜歡台灣，捨不得台灣的人情味、朋友還有美食。
新航台灣分公司今天舉行媒體春酒，劉家福也依依不捨宣布，4月底他將回新航總公司工作。
劉家福2015年1月起擔任新航台灣區總經理，至今2年多，他原本期待至少能在台灣待3年，沒想到無法如願。
劉家福大學念新加坡南洋理工大學機械系，在新航工程部門待了9年，後來他在新加坡大學取得管理學碩士學位，向公司申請到業務部門歷練，來台灣前，曾外派孟加拉。
新航將針對飛機維修另成立有關大數據應用新部門，將借重劉家福的專長，決定將他調回總公司。
劉家福說，在台灣生活這兩年多，他和太太及兒子都非常開心，第一時間聽到調回新加坡，心裡有些失望，因為他太喜歡台灣，原本期待在台灣可以待3年。
劉家福說，他捨不得是台灣人情味、朋友和美食，他未滿4歲的兒子，超愛台灣的芭樂，他擔心回新加坡後，兒子吵著要吃台灣的芭樂時，他會無法滿足兒子的需求。
20多年前，劉家福在新加坡當兵時，曾到屏東受訓，第一次的台灣夜市體驗就是在屏東，當時吃的豆花，讓他難忘，2年前被派到台灣，他常利用下班時間，跟著台灣熱心的朋友，到巷弄找美食，所以人情味和美食讓他難捨。1060315
(中央社)
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