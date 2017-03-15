坐牢不手軟 大陸前首富12億買美豪宅
儘管已經鋃鐺入獄，中國大陸前首富黃光裕買豪宅仍是一擲千金，毫不手軟。美國媒體報導，黃光裕和妻子杜鵑日前砸下4150萬美元（約台幣12.8億元）巨資，買下紐約曼哈頓豪宅。
黃光裕是中國大陸國美電器創始人，在2004、2005與2008年3度問鼎胡潤百富榜的大陸首富。
2008年11月，黃光裕因為涉嫌賄賂與挪用資金遭到逮捕。2010年北京市人民法院判決有期徒刑14年，罰金人民幣6億元，沒收財產2億元，隨後羈押於北京市第二監獄。
美國紐約郵報（New York Post）14日報導，目前仍在獄中服刑的黃光裕，並未因為財產遭到沒收、繳付大筆罰款而阮囊羞澀。黃光裕夫婦日前買下位於紐約曼哈頓東76街7號獨棟聯排豪宅，物業面積達1.4萬平方英呎，價值4150萬美元。
報導指出，這棟豪宅原先是一名日本富豪所有，最初開出的價格為5000萬美元，降價到4500萬美元，日前以4150萬美元賣給黃光裕夫婦。1060315
(中央社)
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