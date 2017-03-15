美陸開戰機會高低 蘭德專家這樣說

美國智庫蘭德公司專家龔培德表示，隨美國和中國大陸軍事科技提升，一旦有危機發生，雙方可能在先下手為強的邏輯下擦槍走火。他認為，兩國防長須有直接且有效的聯繫管道。

美國國務卿提勒森（Rax Tillerson）出訪日本、南韓與中國大陸前夕，卻傳出最新的衛星影像顯示，大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程。

美國的「新聞週刊」（Newsweek）今天登出蘭德公司（Rand Corporation）研究員龔培德（David C. Gompert）文章「美國跟中國走向戰爭的機會有多高？」（What Are the Chances of the U.S. and China Going to War?），內容指出，美國與大陸真正開戰聽起來令人難以置信。

然而，沾沾自喜於美陸戰爭風險不高的同時，雙方軍事科技的進展卻可能導致「危機的不穩定性」，這又使危機的可能性日增而存在危險。

龔培德認為，隨長程感測器與武器精準度改善，雙方的傳統武力越來越有能力鎖定和打擊對方。一旦有危機發生，與其等著被攻擊，對戰爭的顧忌可能敵不過先發制人以保優勢的衝動。因此，考驗不在於平時對戰爭所作的防禦工事是否夠堅強，而是危機發生之際能否及時克制住。

蘭德公司近期發布一份研究顯示，在急劇升高的武裝衝突中，美國將派出大部分陸、海軍部隊，包括航空母艦；而更大一部分的大陸部隊可能在衝突初期遭摧毀。

龔培德認為，儘管西太平洋軍事平衡仍對美國有利，但因大陸將其日增國防預算的大部分投入建構「區域阻絕／反介入」（anti-access/area-denial）能力，例如被設計來打擊這個區域內美軍的反艦飛彈，所以情勢正在改變。

龔培德表示，美國領導人仍可採取可能降低危險的舉措。美國國防部可以研發、生產、部署較不易使軍力受重創的部隊，像潛艦、空中無人機母艦等，但這得花費好幾年時間，才能在西太平洋完成軍力轉型。

在此同時，龔培德還提出，有鑑於美、陸危機可能的危險程度，美國領導人可與大陸領導人，在南海尋求能滿足兩國和其他國家利益的方法。這可能很困難、耗時且未必能成功，因為大陸堅持大部分南海為其所有。

龔培德認為，當前可做的是確保美、陸的國防部長之間，有直接和有效的聯繫管道，以期在產生前述先動手的邏輯之前就平息危機。而這個管道不僅要在危機期間保持暢通，更要在敵對行動爆發時避免升級。

曾任美國副國家情報總監的龔培德最後表示，美、陸雙方領導人應堅持，若發生戰爭，各自的軍事指揮官除了儘早攻擊並提升打擊之外，都還有其他選項。（譯者：中央社陳亦偉）1060315

(中央社)