美陸開戰機會高低 蘭德專家這樣說

美國智庫蘭德公司專家龔培德表示,隨美國和中國大陸軍事科技提升,一旦有危機發生,雙方可能在先下手為強的邏輯下擦槍走火。他認為,兩國防長須有直接且有效的聯繫管道。

美國國務卿提勒森(Rax Tillerson)出訪日本、南韓與中國大陸前夕,卻傳出最新的衛星影像顯示,大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程。

美國的「新聞週刊」(Newsweek)今天登出蘭德公司(Rand Corporation)研究員龔培德(David C. Gompert)文章「美國跟中國走向戰爭的機會有多高?」(What Are the Chances of the U.S. and China Going to War?),內容指出,美國與大陸真正開戰聽起來令人難以置信。

然而,沾沾自喜於美陸戰爭風險不高的同時,雙方軍事科技的進展卻可能導致「危機的不穩定性」,這又使危機的可能性日增而存在危險。

龔培德認為,隨長程感測器與武器精準度改善,雙方的傳統武力越來越有能力鎖定和打擊對方。一旦有危機發生,與其等著被攻擊,對戰爭的顧忌可能敵不過先發制人以保優勢的衝動。因此,考驗不在於平時對戰爭所作的防禦工事是否夠堅強,而是危機發生之際能否及時克制住。

蘭德公司近期發布一份研究顯示,在急劇升高的武裝衝突中,美國將派出大部分陸、海軍部隊,包括航空母艦;而更大一部分的大陸部隊可能在衝突初期遭摧毀。

龔培德認為,儘管西太平洋軍事平衡仍對美國有利,但因大陸將其日增國防預算的大部分投入建構「區域阻絕/反介入」(anti-access/area-denial)能力,例如被設計來打擊這個區域內美軍的反艦飛彈,所以情勢正在改變。

龔培德表示,美國領導人仍可採取可能降低危險的舉措。美國國防部可以研發、生產、部署較不易使軍力受重創的部隊,像潛艦、空中無人機母艦等,但這得花費好幾年時間,才能在西太平洋完成軍力轉型。

在此同時,龔培德還提出,有鑑於美、陸危機可能的危險程度,美國領導人可與大陸領導人,在南海尋求能滿足兩國和其他國家利益的方法。這可能很困難、耗時且未必能成功,因為大陸堅持大部分南海為其所有。

龔培德認為,當前可做的是確保美、陸的國防部長之間,有直接和有效的聯繫管道,以期在產生前述先動手的邏輯之前就平息危機。而這個管道不僅要在危機期間保持暢通,更要在敵對行動爆發時避免升級。

曾任美國副國家情報總監的龔培德最後表示,美、陸雙方領導人應堅持,若發生戰爭,各自的軍事指揮官除了儘早攻擊並提升打擊之外,都還有其他選項。(譯者:中央社陳亦偉)1060315

(中央社)