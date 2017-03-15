屏東第1個C級巷弄長照站揭牌

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長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫屏東第1個C級巷弄長照站，今天在屏東市信和社區站揭牌，招牌上特別凸顯社區的特色農產竹筍，點出長期照護在地化的意義。

長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫由屏東縣政府委託屏東基督教醫院辦理，屏東縣以屏東市做為試辦舞台，有1個A級社區整合型服務中心由屏東基督教醫院負責、1個B級複合型日間服務中心由永大多元照顧中心負責，並規劃4個C級巷弄長照站。

4個C級巷弄長照站分別由信和社區發展協會、崇蘭社區發展協會、大洲社區發展協會、原住民全人發展協會負責，服務範圍涵蓋屏東市信和里、仁義里、和興里、崇蘭里、廣興里、空翔里、大洲里、前進里、玉成里和長安里。

信和社區長照站今天第1個揭牌，其他3個明天後陸續揭牌運作，屏基表示，C級巷弄長照站提供短時數照顧服務或喘息服務(臨托服務)、營養餐飲服務(共餐)、預防失能或延緩失能服務。

屏基指出，這4個C級巷弄長照站都是原來的關懷據點，原本每週1天運作，4月開始，從星期一到星期五都會有照顧服務員在站裡服務。

屏基表示，未來將依30分鐘車程距離為規劃原則，以日間照顧或日間托老為基礎，配合交通車定時定點巡迴接送，讓失能民眾不因外出交通問題而困在家中，能夠融入社區、參與健康促進等課程或活動，以達延緩失能、減輕家庭照顧者負擔，讓失能者或衰弱長者能生活得更有品質，減少失能與臥床的機會。

屏東縣長期照護管理中心將媒合屏東科技大學、美和科技大學、大仁科技大學及慈惠醫護管理專科學校等大專院校投入長照巷弄站，協助健康促進活動設計及活動帶領，讓學生及早接觸長照服務進而儲備人才。1060315

(中央社)