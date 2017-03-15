屏東第1個C級巷弄長照站揭牌
長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫屏東第1個C級巷弄長照站，今天在屏東市信和社區站揭牌，招牌上特別凸顯社區的特色農產竹筍，點出長期照護在地化的意義。
長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫由屏東縣政府委託屏東基督教醫院辦理，屏東縣以屏東市做為試辦舞台，有1個A級社區整合型服務中心由屏東基督教醫院負責、1個B級複合型日間服務中心由永大多元照顧中心負責，並規劃4個C級巷弄長照站。
4個C級巷弄長照站分別由信和社區發展協會、崇蘭社區發展協會、大洲社區發展協會、原住民全人發展協會負責，服務範圍涵蓋屏東市信和里、仁義里、和興里、崇蘭里、廣興里、空翔里、大洲里、前進里、玉成里和長安里。
信和社區長照站今天第1個揭牌，其他3個明天後陸續揭牌運作，屏基表示，C級巷弄長照站提供短時數照顧服務或喘息服務(臨托服務)、營養餐飲服務(共餐)、預防失能或延緩失能服務。
屏基指出，這4個C級巷弄長照站都是原來的關懷據點，原本每週1天運作，4月開始，從星期一到星期五都會有照顧服務員在站裡服務。
屏基表示，未來將依30分鐘車程距離為規劃原則，以日間照顧或日間托老為基礎，配合交通車定時定點巡迴接送，讓失能民眾不因外出交通問題而困在家中，能夠融入社區、參與健康促進等課程或活動，以達延緩失能、減輕家庭照顧者負擔，讓失能者或衰弱長者能生活得更有品質，減少失能與臥床的機會。
屏東縣長期照護管理中心將媒合屏東科技大學、美和科技大學、大仁科技大學及慈惠醫護管理專科學校等大專院校投入長照巷弄站，協助健康促進活動設計及活動帶領，讓學生及早接觸長照服務進而儲備人才。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。